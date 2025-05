Il Tar boccia la stretta del Viminale e assolve le keybox | cosa cambia per gli affitti brevi

Il Tar del Lazio ha annullato le restrizioni del Viminale sulle keybox, le cassette a combinazione che facilitano il check-in autonomo per affitti brevi. Questa storica sentenza riabilita l'uso di queste soluzioni nel settore dell'ospitalità , offrendo nuove opportunità per bed & breakfast e case vacanza. Scopriamo insieme cosa cambia per il mercato degli affitti brevi dopo questa decisione.

Le keybox, ovvero le cassette a combinazione per il check-in autonomo utilizzate sempre più spesso in b&b e case vacanza, vengono "riammesse". Il Tar del Lazio ha bocciato la stretta che era stata imposta dal ministero dell'Interno, riabilitando il sistema di accettazione da remoto. La sentenza... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il Tar boccia la stretta del Viminale e "assolve" le keybox: cosa cambia per gli affitti brevi

