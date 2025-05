Il Sud in crescita per l’Istat Nel 2023 Pil doppio rispetto alla media nazionale

Nel 2023, l'ISTAT segnala un notevole aumento del PIL nel Mezzogiorno, con una crescita dell'1,5%, ben superiore alla media nazionale dell'0,7%. Questo trend positivo evidenzia un cambiamento significativo nell'economia del sud Italia, superando il Nord-est e il Centro. L'articolo analizza i dettagli di questo sviluppo e le regioni che hanno trainato la crescita.

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2023, il Pil in volume è cresciuto in Italia dello 0,7% rispetto all’anno precedente; la crescita è stata in linea con la media nazionale nel Nord-ovest (+0,7%), maggiore nel Mezzogiorno (+1,5%) e minore al Centro (+0,3%) e al Nord-est (+0,4%). Tra le regioni, la crescita più consistente si è osservata in Sicilia e in Abruzzo (+2,1% in entrambe), seguite da Liguria (+1,7%) e Valle d’Aosta (+1,4%). Il Pil è risultato sostanzialmente stabile in Emilia-Romagna, nella provincia autonoma di Trento, in Toscana e in Umbria”. Lo ha detto Stefano Menghinello, direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell’ Istat, nel corso di un’audizione parlamentare. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Il Sud in crescita per l’Istat “Nel 2023 Pil doppio rispetto alla media nazionale”

