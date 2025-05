Il Sud-est asiatico vuole un ruolo globale Ecco Asean 2045

Il vertice Asean di Kuala Lumpur segna un passo cruciale per il sudest asiatico, che ambisce a un ruolo globale entro il 2045. Sotto la guida del primo ministro malese Anwar Ibrahim, il blocco riafferma la sua posizione come attore chiave nel nuovo ordine regionale indo-pacifico, ridisegnando le dinamiche politiche e strategiche dell'area. Scopriamo i dettagli di questa ambiziosa visione nella newsletter “Indo-Pacific Salad”.

Il vertice Asean di Kuala Lumpur (di cui si occupa questa settimana la newsletter “Indo-Pacific Salad” ) rilancia la visione del blocco come attore centrale nel nuovo ordine regionale indo-pacifico. A guidare il messaggio politico e strategico è stato il primo ministro malese Anwar Ibrahim, presidente di turno che ha presentato la dichiarazione “Asean 2045: il nostro futuro condiviso” come il punto di svolta verso una regione piĂą inclusiva, sostenibile e orientata alle persone. “Significa colmare le lacune nello sviluppo, innalzare gli standard di vita e investire nello spirito umano e nel potenziale di tutti i nostri cittadini”, ha dichiarato Anwar durante la cerimonia di firma con gli altri leader. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Sud-est asiatico vuole un ruolo globale. Ecco “Asean 2045”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sud-est asiatico e Medio Oriente ora guardano a Pechino; MALAYSIA-ASEAN Da Kuala Lumpur l'agenda per i prossimi 20 anni del Sud-est asiatico; Macron nel sud-est asiatico, tra geopolitica e pettegolezzi; Semiconduttori, al forum di Singapore il ruolo del Piemonte per la collaborazione tra Europa e Asia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Sud-est asiatico vuole un ruolo globale. Ecco “Asean 2045” - Il vertice di Kuala Lumpur rilancia l’ambizione dell’Asean per il 2045: attore centrale nel nuovo ordine regionale ... 🔗Da formiche.net

Macron: la Francia non vuole essere dipendente da Cina o Stati Uniti - Durante viaggio per rilanciare il ruolo di Parigi nel Sudest asiatico Hanoi, 27 mag. (askanews) - Proporre una "terza via" tra Stati Uniti e Cina, una via francese e per estensione europea, in una reg ... 🔗Scrive msn.com

Geografia delle potenze del Sud-Est asiatico - un ruolo da protagonisti nello spostamento del focus globale sull'Asia. Secondo le previsioni, il blocco dei 10 paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean ... 🔗Scrive wired.it

???? Laos in un Minuto ????