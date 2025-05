Il successo della Regata storica di Amalfi anche grazie al supporto digitale di Connectivia

La Regata storica di Amalfi,celebrata evento delle Antiche Repubbliche Marinare, ha ottenuto un successo straordinario grazie anche al supporto digitale di Connectivia. In un'epoca in cui il digitale gioca un ruolo cruciale, questo evento ha dimostrato come la tecnologia possa valorizzare le tradizioni e potenziare l'impatto mediatico, attirando un pubblico sempre più vasto e appassionato.

Lo sviluppo digitale di un territorio comincia ad essere fondamentale soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni storiche e di grande impatto mediatico. In occasione della prestigiosa Regata delle Antiche Repubbliche Marinare nello specchio di Amalfi, il successo è stato garantito anche da Connectivia, operatore leader nel settore delle telecomunicazioni nella regione che ha ricoperto

