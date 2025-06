Il successo della Regata storica di Amalfi anche grazie al supporto digitale di Connectivia

La Regata Storica di Amalfi ha brillato grazie anche all’innovazione digitale di Connectivia! Questo evento, simbolo della tradizione marinara italiana, ha dimostrato come la tecnologia possa esaltare le radici culturali e attrarre un pubblico sempre più vasto. In un'epoca in cui il digitale gioca un ruolo cruciale nel promuovere il patrimonio locale, il successo della regata è un chiaro esempio di come il passato e il futuro possano navigare insieme verso nuovi orizzonti.

Lo sviluppo digitale di un territorio comincia ad essere fondamentale soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni storiche e di grande impatto mediatico. In occasione della prestigiosa Regata delle Antiche Repubbliche Marinare nello specchio di Amalfi, il successo è stato garantito anche da Connectivia, operatore leader nel settore delle telecomunicazioni nella regione che ha ricoperto .

