Il sollievo è sempre possibile anche attraverso l’umanizzazione delle cure in medicina

Il 25 maggio si è celebrata la XXIV Giornata Nazionale del Sollievo, un'importante iniziativa volta a promuovere l'umanizzazione delle cure in medicina. Questo evento sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di alleviare la sofferenza fisica e morale, soprattutto per coloro che non hanno accesso a trattamenti adeguati, evidenziando l'importanza di una cultura del sollievo nella nostra società.

