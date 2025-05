il sogno di un campus e i progetti su ampugnano

Ampugnano, nel comune di Sovicille, si prepara a trasformarsi in un campus sportivo di eccellenza, con ambiziosi progetti che includono piste per atletica e pattinaggio, ciclismo, palestre, piscine e un centro di fisioterapia all’avanguardia. Questa iniziativa mira ad attrarre atleti da tutto il mondo, creando un’esperienza unica che unisce sport, formazione e benessere. Scopriamo come prendere forma questo sogno ambizioso.

Fare dell’area aeroportuale di Ampugnano, nel comune di Sovicille, un polo sportivo di eccellenza, con piste di atletica e pattinaggio, ciclismo, palestra, piscina, centro di fisioterapia di avanguardia e quant’altro per attrarre atleti da tutto il mondo in cerca di un’esperienza in grado di coniugare sport ed alta qualità della vita, in un territorio unico. Da un’idea rilanciata da Piero Spinelli, ex direttore di Banca Cras dal 1976 al 2007, Giuseppe Giambrone, allenatore di atletica a capo del progetto Tuscany Camp che da circa 10 anni fa base a San Rocco a Pilli in Val di Merse, è tra coloro che puntano a dare vita nell’area aeroportuale ad un centro sportivo di livello internazionale, capace di coniugare più esigenze del territorio, dagli altleti professionisti agli amatori fino, perfino, colmare l’esigenza di una pista di allenamento per i cavalli da Palio con materiale "allwethear", ovvero specifico e sicuro in qualsiasi condizione meteo... 🔗 Leggi su Lanazione.it