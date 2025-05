Il sito dell’Agenzie delle Entrate ancora in tilt | Impossibile l’invio delle dichiarazioni fiscali è intollerabile

Il sito dell'Agenzia delle Entrate è nuovamente in tilt, rendendo impossibile l'invio delle dichiarazioni fiscali. Gli utenti si trovano di fronte a una schermata di errore che segnala l'indisponibilità del sistema, e la situazione è stata definita "intollerabile" dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti (Anc). Questo nuovo blocco, che si aggiunge a una serie di disservizi recenti, solleva interrogativi sulla gestione della piattaforma.

Nuovo blocco del sito dell’ Agenzie delle Entrate, l’ennesimo negli ultimi giorni. La schermata che appare agli utenti all’interno dell’area riservata del sito, gestito da Sogei, è: “Il sistema non è al momento disponibile. Ci scusiamo per il disagio”. Una stallo definito “ intollerabile ” dall’Anc, Associazione nazionale commercialisti: il sito “da questa mattina presenta gravi malfunzionamenti che non permettono l’utilizzo dei servizi telematici fondamentali per l’invio delle dichiarazioni fiscali “, denuncia l’associazione mentre sui social si moltiplicano le proteste di professionisti e contribuenti, che mostrano foto del portale in tilt... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sito dell’Agenzie delle Entrate ancora in tilt: “Impossibile l’invio delle dichiarazioni fiscali, è intollerabile”

