Il Sindaco Pescatore in scena al Teatro Biondo | biglietti omaggio

Il 28 e 29 maggio, "Il Sindaco Pescatore" sarà in scena al Teatro Biondo, offrendo un'opportunità unica di accesso gratuito grazie all'iniziativa dell’Anci Sicilia. I biglietti omaggio, disponibili presso il botteghino a partire dalle 19, mirano a promuovere la partecipazione culturale della comunità a questo importante evento teatrale. Non perdere l'occasione di assistere a questo spettacolo coinvolgente!

Il sindaco Pescatore di Dario Vassallo drama Edoardo Erba con Ettore Bassi regia EnricoMariaLamanna