Il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa torna in libertà | sono scaduti i termini degli arresti domiciliari

Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano e rappresentante della Lega, torna libero dopo la scadenza della misura degli arresti domiciliari. Arrestato lo scorso 28 novembre con l'accusa di corruzione e falso, il sindaco attende ora un possibile rinvio a giudizio. La sua uscita dai domiciliari segna un nuovo capitolo nella vicenda che ha scosso la politica locale.

Il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, eletto in quota Lega, è uscito dagli arresti domiciliari per la scadenza dei termini della misura cautelare preventiva. L'uomo era stato arrestato lo scorso 28 novembre con l'accusa di corruzione e falso. Ora torna in libertà in attesa di un eventuale rinvio a giudizio e processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa torna in libertà: sono scaduti i termini degli arresti domiciliari

Corruzione in Comune a Vigevano: perché il sindaco Ceffa tornerà libero - A Vigevano, il caso di corruzione nel Comune si infittisce: il sindaco Ceffa tornerà libero, mentre la giudice ha rinviato al 21 luglio la fase conclusiva dell’udienza preliminare. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa in Tribunale: «Mi sento come il conte di Montecristo». La Passarella patteggia. Per la Andrighetti la Pm chiede 2 anni; Corruzione in Comune a Vigevano: perché il sindaco Ceffa tornerà libero; Domani scadranno i termini degli arresti domiciliari per Andrea Ceffa, il sindaco accusato di corruzione; Corruzione a Vigevano: stanno per scadere i domiciliari, Andrea Ceffa potrà tornare a fare il sindaco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa torna in libertà: sono scaduti i termini degli arresti domiciliari - Il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, eletto in quota Lega, è uscito dagli arresti domiciliari per la scadenza dei termini della misura cautelare preventiva ... 🔗Secondo fanpage.it

Domani scadranno i termini degli arresti domiciliari per Andrea Ceffa, il sindaco accusato di corruzione - Domani, mercoledì 28 maggio, scadranno i termini per la custodia cautelare preventiva di Andrea Ceffa, il sindaco 52enne di Vigevano (Pavia), in forza ... 🔗Da fanpage.it

Serve l’ok del giudice per il ritorno di Ceffa Il legale: non vede l’ora - Domani ultimo giorno di arresti domiciliari per il sindaco Libertà dopo la firma del Gip, ma sarà una formalità ... 🔗Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it