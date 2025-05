Il settimanale Chi ha paparazzato la cantante con un gioiello sull' anulare sinistro | Un anello non avvistato prima Non lo aveva sul red carpet del film Fuori al Festival di Cannes pochi giorni fa

Elodie e Andrea Iannone potrebbero fare un passo importante nella loro relazione. Il settimanale Chi ha paparazzato la cantante con un anello inaspettato sull'anulare sinistro, non indossato al festival di Cannes pochi giorni fa. Questo dettaglio ha alimentato le voci su un possibile futuro solenne per la coppia, insieme dal 2022. Gli amanti della musica e delle moto attendono con trepidazione ulteriori sviluppi!

P otrebbe esserci il profumo dei fiori d’arancio nel prossimo futuro di Elodie e Andrea Iannone. La cantante e il pilota motociclistico fanno coppia dal 2022. E, probabilmente, stanno pensando al grande passo. A rivelarlo è il settimanale Chi che ha immortalato la star della musica italiana con un anello sul suo anulare sinistro: pegno d’amore con cui Andrea Iannone le ha chiesto di sposarlo? Elodie, l’amore con Andrea Iannone scende in pista: il bacio sulla griglia di partenza X Leggi anche › Elodie annuncia il nuovo album: “Mi Ami Mi Odi”, in uscita a maggio Elodie e Andrea Iannone, la storia d’amore. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il settimanale Chi ha paparazzato la cantante con un gioiello sull'anulare sinistro: «Un anello non avvistato prima. Non lo aveva sul red carpet del film Fuori al Festival di Cannes pochi giorni fa»

