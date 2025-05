Il Senato approva il riconoscimento del sommergibile Scirè come sacrario militare

Il Senato ha approvato il riconoscimento del sommergibile Scirè come sacrario militare, sancendo un'importante memoria storica. Affondato nel 1942 con 60 militari a bordo, il relitto, già approvato dalla Camera il 10 ottobre, ora diventa simbolo di onore e rispetto per i caduti. Il voto finale, espresso per alzata di mano, testimonia l'unità nel ricordare il sacrificio dei militari della flottiglia X Mas.

L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge per il riconoscimento, come sacrario militare, del relitto del sommergibile Scirè che fu assegnato alla flottiglia X Mas e affondato nel 1942 con 60 militari a bordo. Approvato alla Camera il 10 ottobre scorso, ora è legge. Il testo, votato per alzata di mano, ha avuto tutti voti favorevoli mentre il relatore, il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia, si è astenuto. Ma soprattutto il testo è stato approvato nella stessa versione di Montecitorio compresa l'espressione "morti per responsabilità dei regimi nazional-socialista e fascista", in riferimento alle vittime dello Scirè. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Senato approva il riconoscimento del sommergibile Scirè come sacrario militare

