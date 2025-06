Il santino portafortuna per Inzaghi | il regalo del tifoso interista

In un gesto che unisce passione e devozione, un tifoso nerazzurro ha regalato a Simone Inzaghi un santino portafortuna prima della finale di Champions League tra Inter e Psg. Un semplice simbolo, ma ricco di significato, che testimonia l’amore dei tifosi per la loro squadra e il loro allenatore. Un dono che incarna speranza e buona sorte, perché, si sa, anche nei momenti più difficili, il cuore nerazzurro non perde mai la speranza.

In vista della finale di Champions League tra Inter e Psg, un tifoso nerazzurro ha voluto regalare a Simone Inzaghi un simbolo di buona sorte: un santino con l'immagine dell'allenatore stesso. Il gesto, carico di affetto e devozione, è stato accolto con un sorriso e un ringraziamento da parte del tecnico, che ha apprezzato il pensiero del supporter. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il santino portafortuna per Inzaghi: il regalo del tifoso interista

In questa notizia si parla di: santino - inzaghi - tifoso - portafortuna

Inter, tifoso regala a Inzaghi un santino portafortuna per la finale | VIDEO - In vista della finale di Champions League contro il PSG, l'atmosfera è rovente in casa Inter. Un tifoso ha colto l'occasione per fermare Simone Inzaghi mentre era in auto, omaggiandolo con un santino portafortuna.

Un tifoso regala un portafortuna all'allenatore dell'Inter prima della finale di Champions League #SportMediaset Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Il santino portafortuna per Inzaghi: il regalo del tifoso interista; Tifoso gli regala il santino per Monaco: Inzaghi reagisce così; Maglia con santino a Simone Inzaghi, il barcellonese Andrea Rossello spopola sul web.

Inzaghi, i tifosi provano a convincerlo: ecco il testo dello striscione comparso sotto casa - Leggi ...

Maglia con santino a Simone Inzaghi, il barcellonese Andrea Rossello spopola sul web - È diventato uno dei protagonisti tra la gente interista che, assorbita (ma non smaltita) la delusione per lo Scudetto mancato ...