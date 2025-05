Il Rotary in campo per i bambini visite mediche pediatriche gratuite

Il Rotary Club di Caserta organizza il "Children’s Day. Il venerdì dei colori", un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Venerdì 30 maggio, dalle 16 alle 19:30 in Piazza Vanvitelli, verranno offerte visite mediche pediatriche gratuite, promuovendo salute e prevenzione in un pomeriggio all'insegna della solidarietà e del colore. Un'opportunità imperdibile per prendersi cura dei più piccoli!

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà e della prevenzione attende i più piccoli e le loro famiglie nella centralissima Piazza Vanvitelli a Caserta. Venerdì 30 maggio, dalle 16 alle 19,30, si terrà la seconda edizione del “Children’s Day. Il venerdì dei colori”, lodevole iniziativa... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Il Rotary in campo per i bambini, visite mediche pediatriche gratuite

