Il ritratto di Ascanio della Corgna Panicale adesso ha un nuovo tesoro

Il ritratto di Ascanio della Corgna, appartenente alla Collezione 'Mariottini' di Panicale, ha finalmente svelato la sua vera identità. Un'accurata "operazione verità", promossa dal Lions Club Corcia, ha confermato che l'opera, precedentemente scambiata per il condottiero Antonio Grossi, è un autentico ritratto di Ascanio, arricchendo così il patrimonio culturale locale e la sua storia.

È senza ombra di dubbio un ritratto di Ascanio della Corgna l’opera appartenente alla Collezione ’Mariottini’ del Comune di Panicale, per secoli considerata la riproduzione del volto del condottiero Antonio Grossi. Terminata "l’operazione verità" sulla tela panicalese, promossa dal Lions Club Corciano, nella persona del suo presidente, lo storico Gianfranco Cialini, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Sono stati presentati ieri mattina nella Sala consiliare di Panicale, alla presenza dei rappresentanti Lions e della vicesindaca Anna Buso, gli esiti delle indagini effettuate da parte della società restauratrice in beni culturali Coobec di Spoleto su un dipinto della collezione Mariottini... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ritratto di Ascanio della Corgna. Panicale adesso ha un nuovo tesoro

