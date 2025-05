Il ritiro di Roglic al Giro d’Italia non è una novità | è il 5 in cinque anni la sfortuna non c’entra

Il ritiro di Primoz Roglic al Giro d'Italia 2023 segna una costante negli ultimi anni, essendo il quinto in cinque edizioni. Nonostante fosse considerato il favorito, la sua partecipazione è stata compromessa da ripetuti infortuni che continuano a affliggerlo. Questo articolo esplora la sua difficile relazione con la corsa e il peso di una sfortuna che sembra perseguitarlo ad ogni edizione.

Tra le notizie che hanno caratterizzato il Giro n.108 c'è stata anche quella del ritiro di Primoz Roglic, indiscusso favorito alla vigilia e finito malamente a terra troppe volte per poter continuare. Un problema che il campione sloveno ha da sempre e che non è più una novità: negli ultimi cinque anni si è ritirato in ben cinque grandi giri per il medesimo motivo. La sfortuna non c'entra: è lo sport che ha scelto a creargli difficoltà...