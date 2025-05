Il risultato elettorale conferma la forza di Fratelli d’Italia

Il recente esito delle elezioni amministrative evidenzia la crescente influenza di Fratelli d'Italia, come sottolinea il circolo comunale. Con l’elezione del candidato sindaco Gionata Calcinari, la coalizione si prepara a celebrare un’importante vittoria. I membri del partito esprimono gratitudine verso i candidati e il supporto ricevuto, segnando una tappa fondamentale nel consolidamento della loro presenza politica.

Il risultato delle elezioni amministrative conferma la forza di Fratelli d'Italia – è il commento al voto del circolo comunale dei meloniani una volta esauriti i festeggiamenti per la bella affermazione del candidato sindaco Gionata Calcinari e della coalizione -. Ci teniamo a ringraziare i candidati, la nostra classe dirigente, tutti coloro che hanno lavorato con determinazione in questa campagna elettorale e a tutti gli elettori che hanno scelto il nostro partito". Sono stati 1119 gli elettori che hanno messo la croce sul simbolo di Fd'I che, col 15,1% diventa il primo partito della città: "Ci affermiamo come tali con un risultato importante che ha contribuito in maniera determinante al risultato della coalizione in appoggio a Gionata Calcinari...

