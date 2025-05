Il Risiko dei reparti | La Rsa Tomasello resterà a Pesaro Sfuma l’ipotesi Apsella

La Rsa Tomasello rimarrà a Pesaro, smentendo l'ipotesi di trasferimento nella struttura Civitas di Vallefoglia. Gli attuali 27 ospiti, attualmente presso Casa Roverella a Santa Colomba, continueranno a ricevere assistenza nella medesima sede, mentre si prevede la demolizione dei locali di Muraglia per fare spazio ai lavori per il nuovo ospedale.

La Rsa Tomasello non verrà spostata nella struttura Civitas di Vallefoglia ma resterà a Pesaro, nei locali di Casa Roverella, a Santa Colomba. I 27 ospiti della residenza sanitaria, ora ospitati nella struttura di Muraglia che dovrebbe essere demolita per consentire i lavori del nuovo ospedale (nella fattispecie, di un parcheggio), saranno invece trasferiti nella destinazione prevista sin dall’iniziale accordo di programma del 2022, restando a Pesaro, come richiesto dalle stesse famiglie degli ospiti (disabili gravi con problemi psicofisici) e caldeggiato dall’amministrazione comunale. A darne notizia è Nicola Baiocchi, presidente della commissione Sanità del Consiglio Regionale: "La giunta guidata dal presidente Acquaroli, nella seduta di ieri, ha riconosciuto come autorizzabili alla struttura di ‘Casa Roverella’ un fabbisogno ulteriore di 27 posti letto, per far fronte alle criticità nate a seguito dei trasferimenti delle strutture dal presidio di Muraglia, operazioni propedeutiche alla costruzione del nuovo ospedale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it