Il rinnovato widget Ricerca di App Google è in rollout per tutti su Android

Google ha avviato il rollout del rinnovato widget Ricerca per tutti gli utenti Android, portando nuove funzionalità e un design migliorato. Inizialmente disponibile solo per i beta tester, ora il widget è accessibile a tutti, promettendo di semplificare l'accesso alle informazioni. Scopriamo insieme le novità e le migliorie apportate in questo aggiornamento.

Google ha avviato il rollout per tutti del rinnovato widget Ricerca, precedentemente disponibile solo per i beta tester. L'articolo Il rinnovato widget Ricerca di App Google è in rollout per tutti su Android proviene da TuttoAndroid... 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il rinnovato widget Ricerca di App Google è in rollout per tutti su Android

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Android 16 ridisegna la home dei Pixel: arriva una riga in più per app e widget; Android 16 ridisegna la home dei Pixel: arriva una riga in più per app e widget. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Google cambia il widget di ricerca su Android per mettere in evidenza un elemento più di altri - L'implementazione di questo rinnovato widget della barra di ricerca è attualmente in fase di distribuzione con la versione 16.17 (beta più recente) dell'app Google. Qualora l'aggiornamento non fosse ... 🔗Riporta msn.com

Google rinnova l'app Search su Android con una nuova scheda "Attività" - La nuova scheda 'Attività' sostituisce 'Salvati' nell'app Google Search per Android, offrendo un accesso rapido a cronologia e contenuti salvati. 🔗Si legge su msn.com

Google rinnova la barra di ricerca per dare risalto all'AI di Gemini - Google fa spazio a Gemini anche nella barra di ricerca della sua app sia su Android che su iOS. E lo fa integrando una scorciatoia dedicata per lanciare la Modalità AI direttamente all'interno della b ... 🔗Da hdblog.it

How To Customize Google Search Widget