Il rifacimento della rete idrica e l' inchiesta sulle tangenti | l' Ati convoca Aica Comune e impresa

L'ATI ha convocato AICA, il Comune e l'impresa coinvolta nel rifacimento della rete idrica di Agrigento in seguito all'inchiesta sulle tangenti. Sebbene l'ATI sia l'ente beneficiario, aleggia un'incertezza generale sui lavori, con interrogativi riguardo a possibili ritardi e impatti causati dalle recenti scoperte della Procura su un presunto giro di mazzette. Gli aggiornamenti sono attesi con urgenza da cittadini e istituzioni.

All'oscuro di tutto. Nonostante l'Ati sia l'ente beneficiario, nessuno sa - almeno ufficialmente - se sono o meno in corso i lavori per il rifacimento della rete idrica di Agrigento e se vi saranno o meno dei rallentamenti dopo l'inchiesta della Procura che ha scoperto un giro di mazzette per.

