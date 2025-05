Il ricordo dell’omicidio di Elisa E la presa di posizione in consiglio

Il tragico omicidio di Elisa Amato, avvenuto a soli 29 anni per mano dell'ex fidanzato Federico Zini, continua a sollevare emozioni e riflessioni. Anche quest'anno, San Miniato ha commemorato la sua memoria con una cerimonia toccante, simbolizzata dai fiori e dalla panchina rossa, un richiamo alla necessità di combattere la violenza di genere e mantenere viva la memoria delle vittime.

I fiori, il silenzio, la panchina rossa. San Miniato non ha dimenticato e con una breve e intensa cerimonia ha ricordato anche quest’anno Elisa Amato che aveva solo 29 anni quando fu uccisa dall’ex fidanzato, Fedrico Zini. Il giovane la raggiunse sotto casa a Prato e, dopo una colluttazione, la spinse dentro l’auto del padre e le sparò. Non accettava la fine della relazione. Federico, quella notte, girovagò in auto con il corpo della ragazza accanto fino a San Miniato, fermò l’auto nel parcheggio del campo sportivo, a poche centinaia di metri del centro storico, rivolse l’arma contro se stesso e si tolse la vita... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ricordo dell’omicidio di Elisa. E la presa di posizione in consiglio

