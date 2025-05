Il report Dia 2024 | quali sono i clan più attivi in Lombardia E in quali aziende si sono infiltrati

Il report DIA 2024 rivela l'attività crescente dei clan mafiosi in Lombardia, con un incremento significativo di interdittive antimafia. Milano, 28 maggio 2025 – Trenta provvedimenti nel solo ultimo anno evidenziano l'infiltrazione nei settori economici locali, con una preoccupante incidenza del 60% delle aziende coinvolte. Questo quadro allarmante sottolinea l'urgenza di interventi mirati per contrastare la penetrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale lombardo.

Milano, 28 maggio 2025 – Trenta interdittive antimafia in un anno, di cui 8 provvedimenti di "comunicazione" e 22 di "informazione". Ben 8 in più rispetto all'anno precedent e, quando il numero di aziende in odor di clan si era fermato a quota 22, e con un'incidenza del 60% sul totale lombardo (50). Se ci aggiungiamo le 9 cancellazioni dalla white list di Palazzo Diotti e i 5 provvedimenti di prevenzione collaborativa, il conto complessivo delle misure adottate dalla Prefettura di Milano arriva a 44 (19 in più del 2023). Ecco le cifre del 2024, con un trend che sembra proseguire anche nel 2025: nei primi due mesi di quest'anno, corso Monforte ha fermato 7 imprese (con una proiezione sui dodici mesi a 42); senza considerare i 3 preavvisi notificati con contraddittorio procedimentale in corso...