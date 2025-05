Il prezzo di isolare Orbán

L'Unione Europea si schiera contro la recente legge ungherese di Viktor Orbán che vieta le celebrazioni del Pride. Ventuno stati membri hanno firmato un documento per condannare la norma, ritenuta in violazione dei diritti fondamentali. Questo atto segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra Bruxelles e Budapest, mentre la comunità internazionale osserva attentamente le implicazioni per la democrazia e i diritti civili in Europa.

Bruxelles. Venti stati membri dell'Unione europea ieri hanno firmato un documento per denunciare la legge adottata dall'Ungheria di Viktor Orbán per vietare il Pride, perché vìola.

