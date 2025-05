Il prezzo del gas chiude in calo a 3669 euro al megawattora

Il prezzo del gas registra una chiusura in calo a 36,69 euro al megawattora, riflettendo un descenso dello 0,86% ad Amsterdam. Questo trend si inserisce nel contesto dei monitoraggi sugli stoccaggi e delle condizioni climatiche, influenzando il mercato energetico europeo.

Chiusura in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda al livello degli stoccaggi ed alle condizioni climatiche. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,86% a 36,69 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in calo a 36,69 euro al megawattora

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro. 🔗continua a leggere

