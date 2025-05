Il pranzo dei veleni fra Meloni Salvini e Tajani | scontro duro dopo il flop delle comunali

Lunedì a Palazzo Chigi si è svolto un pranzo che avrebbe dovuto essere istituzionale, ma si è trasformato in uno scontro acceso tra la premier Giorgia Meloni e i suoi vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il confronto, innescato dal flop alle recenti elezioni comunali, ha rivelato le tensioni interne al governo, segnando un momento critico per l'unità della coalizione.

Lunedì, a Palazzo Chigi, più che un pranzo istituzionale è andato in scena uno scontro a tre. La premier Giorgia Meloni ha convocato i suoi vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani, per un confronto a porte chiuse che, secondo ricostruzioni attendibili, si è trasformato rapidamente in un acceso botta e risposta politico. Dopo le comunali, sono emersi i nervi tesi di una maggioranza che inizia a mostrare crepe profonde. Lo scontro sull’Europa e sul Ponte. Ad accendere la miccia, le esternazioni filo-Trump di Salvini al Festival dell’Economia di Trento, dove il leader della Lega ha ipotizzato trattative bilaterali con gli Stati Uniti in materia commerciale, scavalcando le competenze dell’ Unione Europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it