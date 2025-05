Il pisolino di 40 minuti accorcia la vita

Un recente studio guidato da Chenlu Gao del Massachusetts General Hospital rivela che pisolini diurni superiori ai 40 minuti possono aumentare i rischi di mortalità tra adulti di mezza età e anziani. Questa ricerca, pubblicata in un supplemento della rivista Sl, solleva preoccupazioni sul legame tra la durata dei pisolini e la salute a lungo termine.

AGI - Pisolini diurni più lunghi sono associati a maggiori rischi di mortalità negli adulti di mezza età e negli anziani. Lo sostiene uno studio condotto da Chenlu Gao, ricercatore post-dottorato presso il Massachusetts General Hospital di Boston, pubblicato in un supplemento online della rivista Sleep. La ricerca ha analizzato i comportamenti legati al pisolino diurno in 86.565 adulti di mezza età e anziani, partecipanti alla UK Biobank, monitorati tramite actigrafia per sette giorni, con un'età media di 63 anni, per il 57% di sesso femminile. I risultati indicano che pisolini più lunghi, con una maggiore variabilità nella durata e una percentuale più alta di pisolini effettuati a metà giornata e nel primo pomeriggio, sono associati a un aumento significativo del rischio di mortalità, anche dopo aver corretto per fattori come demografia, indice di massa corporea, fumo, consumo di alcol e durata del sonno notturno... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il pisolino di 40 minuti accorcia la vita

Su questo argomento da altre fonti

