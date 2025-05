Il Pirellone su St | Serve un nuovo piano industriale

Il dibattito sulla crisi di STMicroelectronics si intensifica, con il Partito Democratico che protesta contro il piano industriale presentato dall'azienda. Con la minaccia di almeno 800 esuberi ad Agrate, cresce la richiesta di un rilancio attraverso investimenti e innovazione tecnologica. Scopriamo le posizioni e le soluzioni proposte per affrontare questa delicata situazione.

"No al piano industriale presentato dalla società e sì alla richiesta di rilancio con investimenti e nuove tecnologie". Ieri, la mozione del Pd in Regione sulla crisi di St, la multinazionale dei semiconduttori che ha dichiarato "almeno 800 esuberi" nel quartier generale di Agrate, ha messo d’accordo maggioranza e opposizione ed è passata all’unanimità. "Un caso rarissimo – sottolinea il consigliere dem Gigi Ponti, fra i promotori del documento – è stato un momento di condivisione vera. Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo, è stato molto chiaro: la Brianza e la Lombardia non faranno da cuscinetto a nessuno"... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Pirellone su St: "Serve un nuovo piano industriale"

Ne parlano su altre fonti

St, la mobilitazione contro i tagli: “Investimenti come in Sicilia”. L’incubo degli “almeno 800” esuberi ad Agrate; St la mobilitazione contro i tagli | Investimenti come in Sicilia L’incubo degli almeno 800 esuberi ad Agrate. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Pirellone su St: "Serve un nuovo piano industriale" - Ieri, la mozione del Pd in Regione sulla crisi di St, la multinazionale dei semiconduttori che ha ... prima della pausa estiva, un nuovo tavolo fra tutte le parti per affrontare le criticità relative ... 🔗Scrive ilgiorno.it

Commissione Sanità: "In Martesana serve un nuovo ospedale" - Nuovo ospedale in Martesana, proposta presentata al Pirellone. Si è tenuta ieri l’audizione, chiesta nei giorni scorsi da Nicolas Gallizzi, Nicola Di Marco e Lisa Noja, del gruppo promotore ... 🔗Lo riporta msn.com

St di Agrate, prima tegola sui lavoratori: bloccati 97 contratti a termine. La preoccupazione dei sindacati - Agrate (Monza) – Nuovo tavolo al Pirellone sulla crisi St, la Regione ha convocato la ... Usb è sulla stessa lunghezza d’onda e anche Uilm: “Serve una convocazione urgente al ministero ... 🔗Scrive msn.com

“C’è un aereo sul Pirellone”. E Milano visse il suo incubo. #milanoNobile #pirellone #accaddeoggi