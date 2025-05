Il Piga ci crede e fa bene | Davanti sul Mortirolo Sogno una bella fuga e la zampata vincente

Il “Piga”, giovane talento valtellinese del Team Polti VisitMalta, si prepara a dare il massimo al Giro d’Italia, sognando una fuga trionfale e la zampata vincente. Tra le sfide più ardue, la tappa con arrivo a Bormio si preannuncia cruciale per il ventiduenne ciclista, al suo secondo anno da professionista. Determinazione e speranza sono le armi con cui affronterà questa incerta edizione della corsa rosa.

Il “Piga“ è pronto a dare battaglia al Giro d’Italia a cominciare dalla tappa con arrivo a Bormio, una delle più impegnative di questa incertissima edizione della corsa rosa. Il ventiduenne valtellinese in forza al Team Polti VisitMalta di Alberto Contador e di Ivan Basso, al suo secondo anno da professionista, è una delle grandi speranze del ciclismo italiano e anche in questa prima parte della corsa rosa, quella con le tappe meno consone alle sue caratteristiche tecniche. È molto quotato nel mondo del ciclismo tanto che in molti parlano di un passaggio, nella prossima stagione, in una super squadra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it