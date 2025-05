Il piano Elkann per la Juventus | Conte e Chiellini al comando Insoddisfatto dei soldi spesi da Giuntoli Sky

Il piano di John Elkann per la Juventus segna un cambiamento epocale, con Antonio Conte e Giorgio Chiellini pronti a guidare la squadra verso una nuova era. Tuttavia, l'insoddisfazione per le spese di Cristiano Giuntoli solleva interrogativi sul futuro di Scanavino e Giuntoli stesso. Scopriamo i dettagli di questa strategia ambiziosa che mira a ridisegnare il club bianconero.

Il piano Elkann per la Juventus: Conte e Chiellini al comando, incerti i destini di Scanavino e Giuntoli (Sky) Sky Sport con un servizio a firma Giovanni Guardalà ha tratteggiato il piano di John Elkann per la nuova Juventus. Ecco cosa dice il piano: La Juventus sta cambiando velocemente, riflessioni progetti, incontri. Ma finché non va in porto il tassello più importante, ossia l’allenatore, le altre mosse sono parcheggiate in sala d’attesa. Antonio Conte sarebbe più di uno nuovo tecnico per la Juventus, l’uomo chiave da cui ripartire sul campo e non soltanto. È in atto il piano di rifondazione della Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il piano Elkann per la Juventus: Conte e Chiellini al comando. Insoddisfatto dei soldi spesi da Giuntoli (Sky)

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conte alla Juventus? 'Decide Elkann'. E spunta una data; Balzarini: “Nella testa di Elkann c’è Conte, ma secondo me è ingiusto…”; Sportitalia: John Elkann vuole Conte alla Juve! Il ritorno prende sempre più corpo; Juve, tempo di bilanci: ora Elkann riflette anche su Giuntoli. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus: Comolli si libera, attesa per Conte. Il piano dei bianconeri - Come anticipato da Sky Sport, in casa bianconera John Elkann sta lavorando a un piano di rifondazione. A Torino aspettano il sì di Antonio Conte (venerdì si conoscerà il suo futuro) e sono pronti ad ... 🔗Da sport.sky.it

Conte vuole la Juventus solo alle sue condizioni: senza Giuntoli. Elkann lo sa ma il tempo scorre - Conte vuole la Juventus ma alle sue condizioni. Con pieni poteri e senza Giuntoli. Elkann lo sa ma il tempo scorre. In arrivo Comolli ... 🔗ilnapolista.it scrive

LA JUVE IN GOL- Elkann deve schiacciare il pulsante se vuole Conte. - La prima mossa sarà quella decisiva per creare l'effetto domino degli allenatori. Conte ha scelto la Juve e la Juventus ha scelto Antonio. Ma il Napoli non molla la presa e il Milan prova ... 🔗Si legge su tuttojuve.com

PIANO ELKANN. GRANA CONTE. TENSIONE ALTA.