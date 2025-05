Il petrolio chiude in rialzo a New York a 6184 dollari

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,56% a 61,84 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio chiude in rialzo a New York a 61,84 dollari

Ne parlano su altre fonti

Il petrolio è in rialzo a New York a 62,82 dollari; Mercati deboli con petrolio in rialzo. Bene la Difesa a Milano; Il petrolio è in rialzo a New York a 62,82 dollari; Il petrolio è in rialzo a New York a 62,82 dollari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il petrolio è in rialzo, Brent a 64,4 dollari al barile - Sono in rialzo questa mattina le quotazioni del petrolio. Il contratto sul Wti americano con consegna a luglio sale dello 0,49% portandosi a 61,19 dollari, quello sul Brent guadagna lo 0,44% a 64,37 ... 🔗Come scrive quotidiano.net

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 71,29 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,81% a 71,29 dollari al barile. 🔗Da ansa.it

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 82,62 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,63% a 82,62 dollari al barile. 🔗Come scrive ansa.it