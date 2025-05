il pd e gli altri gruppi jennifer vicesindaca

Il dibattito sulla composizione della giunta comunale si intensifica, con il Partito Democratico che sembra farsi strada verso una maggioranza con quattro assessori, mentre il Polo Civico ne potrebbe ottenere tre. Le indiscrezioni suggeriscono alternative come il modello 4-1-1-1, che prevede rappresentanza per le liste civiche. Nell'aria c'è un clima di attesa e negoziazione, mentre Jennifer, la vicesindaca, conduce le trattative con determinazione.

Lo schema sarĂ il 4-3: per la composizione della giunta comunale si va verso la scelta di quattro assessori del Partito Democratico e tre del Polo Civico. Si può declinare anche nel 4-1-1-1, visto che ogni lista civica avrĂ un suo proprio assessore. Questo, almeno, stando alle voci di corridoio che indicano in questa formula il contenuto degli accordi che hanno preceduto il voto dei desiani. Per il neo sindaco Carlo Moscatelli non dovrebbero esserci dunque problemi nella suddivisione delle poltrone. I patti erano chiari fin dall'inizio. Il responso dell'urna, oltretutto, ha ampiamente dimostrato che la suddivisione fatta inizialmente trova giustificazioni...