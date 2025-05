Il parcheggio maledetto a Monza | un' altra auto spaccata

Nel parcheggio sotterraneo di via Pelletier a Monza si continua a registrare gli stessi, inquietanti episodi: un'altra auto spaccata. Nonostante l'ottima illuminazione e l’affluenza di utenti, il clima di insicurezza persiste, alimentato da furti e atti vandalici. La situazione, già compromessa, richiede un intervento urgente per garantire la sicurezza degli automobilisti e ripristinare la fiducia nel parcheggio.

Un'altra auto spaccata. L'ennesima nel giro di poco tempo e con tanto di furto. Non c'è pace per gli utenti che decidono di utilizzare gli stalli nel parcheggio sotterraneo di via Pelletier a Monza. Per quanto illuminato a dovere e invero frequentatissimo, ancora nella giornata di martedì 27...

