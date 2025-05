Il paradosso del Roland Garros | numeri record ma rifiuto della tecnologia

Il Roland Garros, simbolo del tennis mondiale, si trova al centro di un paradosso: nonostante i numeri da record e l'innovazione sportiva, la Francia rifiuta l'adozione della tecnologia in favore di una tradizione che enfatizza l'identità culturale. Questo articolo esplora le contraddizioni di un evento che celebra l'eccellenza sportiva, mentre abbraccia una visione nostalgica della propria eredità.

La Francia ama distinguersi. Qualcuno lo chiama sciovinismo, altri una invidiabile capacità di preservare la lingua e le tradizioni. Niente computer (inglesismo), ma ordinateur. Pure il grande incubo anni 80, l'Aids (sigla inglese che sta per Acquired immune deficiency syndrome), viene declinato in francese, Sida. Figuriamoci col tennis, dove il tie break diventa jeu decisif o lo Slam che si trasforma in Chelem. E se ormai tutti i tornei di tennis, anche quelli su terra battuta come Monte Carlo, Madrid o Roma, hanno mandato in pensione i giudici di linea, adottando la tecnologia dell'occhio di falco contro la quale nessun giocatore può più protestare e mettere in discussione le decisioni, ecco che invece sui campi del Roland Garros di Parigi, il prestigioso torneo Slam in corso in questi giorni, ci sono ancora signore e signori a urlare e tendere il braccio per segnalare quando la pallina esce dalle linee di gioco.