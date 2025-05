Il Papa saluterà i ciclisti del Giro d' Italia

Papa Leone XIV saluterà i ciclisti del Giro d'Italia domenica 1 giugno alle 15:30, durante il loro passaggio nello Stato della Città del Vaticano. Questo evento segna un momento di continuità con il precedente Pontefice, Papa Francesco, che aveva accolto con favore l'iniziativa proposta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, evidenziando l'importanza dello sport e della comunità.

AGI - Papa Leone XIV saluterà, domenica 1 giugno alle ore 15:30, i ciclisti del Giro d'Italia al passaggio nello Stato della Città del Vaticano. Anche nel ricordo di Papa Francesco che aveva accolto la proposta presentata dal cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e realizzata insieme con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e Athletica Vaticana. . Il progetto del passaggio del Giro d'Italia in Vaticano – "prima tappa" che anticipa il Giubileo dello Sport previsto sabato 14 e domenica 15 giugno – è nato il 28 ottobre 2021 in occasione della cerimonia per la consegna ad Athletica Vaticana del certificato del riconoscimento come membro ufficiale dell' Unione Ciclistica Internazionale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Papa saluterà i ciclisti del Giro d'Italia

