Il Papa lancia un nuovo appello per il cessate il fuoco | Pianto delle mamme di Gaza sempre più forte

Papa Leone XIV ha rinnovato il suo appello per un immediato cessate il fuoco, sottolineando il dolore delle mamme di Gaza che piangono i loro bambini. In un contesto di incessanti bombardamenti e crisi umanitaria, il Pontefice ha richiamato l'attenzione sulla continua sofferenza delle famiglie, costrette a scappare in cerca di cibo e sicurezza, facendo eco a un grido di pace e solidarietà.

"Dalla Striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme e dei papà che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini, e che sono continuamente costretti a spostarsi alla ricerca di un po' di cibo e di un riparo più sicuro dai bombardamenti". Lo ha detto papa Leone XIV al termine dell'udienza generale. "Ai responsabili rinnovo il mio appello – ha aggiunto il Pontefice – cessate il fuoco, siano liberati tutti gli ostaggi, si rispetti integralmente il diritto umanitario".

