Il Paese che invecchia | più over 80 che bambini cosa ci aspetta?

L'Italia affronta un inedito sorpasso demografico: nel 2025, il numero degli over 80 supererà quello dei bambini sotto i 10 anni. Con 4,6 milioni di anziani contro 4,3 milioni di piccoli, questo cambiamento segna una fase critica per il Paese, invitando a riflettere sulle sfide sociali, economiche e culturali legate a un futuro sempre più segnato dall'invecchiamento della popolazione.

Per la prima volta nella storia recente, l'Italia registra un sorpasso demografico che fa riflettere: al 1° gennaio 2025, il numero di persone con più di 80 anni (4,6 milioni) ha superato quello dei bambini sotto i 10 anni (4,3 milioni). Una fotografia che racconta un cambiamento profondo rispetto al passato: 25 anni fa i bambini erano 2,5 volte più numerosi degli over 80; 50 anni fa, il rapporto era di 9 a 1. Un segnale allarmante, che apre interrogativi sul futuro del nostro Paese: cosa significa vivere in una società sempre più anziana? Come possiamo invertire questa tendenza?

