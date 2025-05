Il padre di Lamine Yamal pubblica un numero su Instagram e scatena le polemiche | sarebbe uno stipendio faraonico

Il padre di Lamine Yamal ha scatenato polemiche su Instagram pubblicando un cifra che sarebbe uno stipendio faraonico per il giovane talento del Barcellona. La nuova intesa, che prolunga il contratto del calciatore fino al 2031, è stata ufficializzata nei giorni scorsi, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e esperti del settore. Scopriamo i dettagli di questa controversa situazione.

Il Barcellona e Lamine Yamal hanno trovato un’intesa per il prolungamento del contratto che legherĂ il giovane talento spagnolo al club catalano fino al 30 giugno 2031. Il nuovo accordo è stato ufficializzato martedì scorso negli uffici della societĂ , alla presenza del presidente Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafa Yuste e del direttore sportivo Deco. A far discutere, però, è stato il padre del calciatore, Mounir Nasraoui, che ha postato sui social una foto con il figlio accompagnata dal numero “ 19,3 ”. Il gesto è stato interpretato da molti come un’allusione all’importo dell’ingaggio del giovane talento, una mossa che ha suscitato qualche perplessitĂ , soprattutto tra i tifosi e gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it