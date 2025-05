Il pacchetto-sicurezza In centro storico arrivano i ’custodi della movida’

A partire dal 9 giugno, il centro storico di Perugia accoglierà gli "informatori civici", una nuova figura pensata per garantire sicurezza e vivibilità durante la movida estiva. Questo servizio, attivo fino al 30 settembre 2025, ha l'obiettivo di migliorare l'interazione tra cittadini e attività e promuovere un ambiente sereno per tutti. Scopriamo insieme le finalità e le modalità di intervento di questi custodi della movida.

Gli "informatori civici" rientrano nelle azioni per il pacchetto sicurezza del Comune e avranno il compito di presidiare, nelle serate di venerdì e sabato (dalle 23:00 alle 3:00), alcune delle principali piazze e vie del centro storico: piazza IV Novembre, piazza Matteotti, piazza Piccinino, piazza Grimana, via della Viola e le relative vie di collegamento, offrendo un punto di riferimento visibile e riconoscibile...