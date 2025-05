Il nuovo prefetto di Catania Pietro Signoriello si insedia | Fare rete è la carta vincente

Pietro Signoriello ha ufficialmente preso servizio come nuovo prefetto di Catania, promettendo di trasformare la Prefettura in un hub di confronto e ascolto. Nel suo discorso d'insediamento, ha sottolineato l'importanza di "fare rete" per affrontare le sfide del territorio e alleggerire le tensioni. Con un forte impegno a soddisfare le esigenze locali, Signoriello si appresta ad affrontare il suo nuovo incarico con determinazione.

"Fare rete è la carta vincente e farò in modo che la Prefettura sia il luogo del confronto, dell'alleggerimento delle tensioni e dell'ascolto delle esigenze del territorio". Così si presenta il nuovo prefetto di Catania Pietro Signoriello.

Il campano Pietro Signoriello è il nuovo prefetto di Catania - Il Consiglio dei ministri ha conferito al prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, il ruolo di nuovo prefetto di Catania. 🔗continua a leggere

