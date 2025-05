Il nuovo decalogo della seduzione con l’esperto Luca Fiocca

Scopri il nuovo decalogo della seduzione di Luca Fiocca, esperto e autore, ideato per l’estate: dieci consigli pratici ispirati dall’esperienza e dai grandi seduttori come Casanova. Un manuale essenziale per migliorare l’approccio, ascoltare il mondo femminile e vivere al massimo le conquiste di questa stagione.

Estate, tempo di conquiste; lo sa bene Luca Fiocca, architetto nella vita e autore del saggio “Se è tortora all'acqua torna” -IKONOS Edizioni, che insegna l’arte dell’approccio in un decalogo di consigli di seduzione, tratti da una lunga esperienza, conoscenza del mondo femminile e studio dei tre grandi seduttori da seguire, cioè Giacomo Casanova, Giovanni Rovai e Rodolfo Valentino. Il vero sciupafemmine, secondo lui, non deve destare invidia o essere antipatico, l’assioma cenaletto, poi, non è sempre valido -è più importante essere che apparire con ostriche e champagne. Meglio presentarsi a un party con una donna che possa stimolare la gelosia delle altre e quindi la competizione, una fedele amica che non tradisca le nostre aspettative e che all'occorrenza distragga la nuova compagna per volare su altri lidi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il nuovo decalogo della seduzione con l’esperto Luca Fiocca

Cosa riportano altre fonti

Seduzione: il decalogo per fare innamorare un uomo (o almeno provarci) - La seduzione non sempre è una capacità innata di esercitare il proprio fascino sugli altri. Di più, non è nemmeno così scontato che dopo aver sedotto l'altro e averlo attirato a sè scatti ... 🔗Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Dall’esperto, il decalogo per un buon 2013 - Con l'arrivo del nuovo anno, quasi tutti siamo soliti formulare ... Istituto Nazionale Tumori di Aviano (PN), che ha stilato un decalogo dei buoni propositi per un 2013 in buona salute. 🔗Da repubblica.it

Mistero e seduzione in 'Mata Hari', nuovo singolo rapper Maruego - Il nuovo singolo, sui temi dei giochi di potere, di seduzione e mistero, esce venerdì 13 dicembre su tutti i circuiti. Il brano (La Crème Records/distribuzione Virgin Music Group Italy), dalle ... 🔗Da msn.com

LA VERA STORIA DI BABBO NATALE : CHI ERA DAVVERO? SPECIALE NATALE