il nuovo consiglio comunale ai dem vanno sedici seggi

All in: nella tornata elettorale in cui il Pd ha letteralmente sbaragliato gli avversari, conquistando sedici consiglieri comunali, le liste alleate sono tutte riuscite nella non semplice impresa di non finire fagocitate, e anzi di eleggere ciascuna un proprio consigliere. Ce l'hanno fatta il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e il Pri – per il ruolo di secondo partito è stata una volata a tre, che ha visto i pentastellati sopravanzare i rossoverdi di appena un'incollatura – ma anche la civica Ama Ravenna e il blocco europeista di Progetto Ravenna. Il Pd, come detto, porta in consiglio comunale sedici eletti, i quali, considerando il sindaco Barattoni (che per diritto siede e vota in assemblea), raggiungono quota diciassette, vale a dire la metà più uno dei componenti dell'assise...