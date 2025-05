Il nulla di Meloni sulla politica economica Dica qualcosa anche di destra Intervista a Calenda

In un'intervista esclusiva con Carlo Calenda, si mette in luce l'assenza di proposte concrete nella politica economica di Giorgia Meloni. Calenda solleva interrogativi su come la sua visione possa rispondere alle sfide attuali, invitando la leader di destra a fornire risposte più chiare e incisive per il futuro del Paese. Scopri di più sul dibattito in corso.

"Sulla politica economica Meloni dica qualcosa, a. © Ilfoglio.it - "Il nulla di Meloni sulla politica economica. Dica qualcosa, anche di destra". Intervista a Calenda

