Il Napoli ci riprova per Zaccagni della Lazio

Il Napoli è pronto a tentare un nuovo assalto per assicurarsi Mattia Zaccagni, laterale della Lazio. Dopo i ripetuti interessi, la dirigenza azzurra ha intenzione di portare il talentuoso giocatore in squadra per rinforzare il proprio organico. Seguiamo gli sviluppi di questa trattativa che potrebbe arricchire la rosa partenopea.

