Il napoletano Antonio Filosa nuovo CEO di Stellantis | una guida italiana per il colosso dell’auto

Antonio Filosa, manager napoletano del 1973, è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, dopo il termine del mandato di Carlos Tavares. La sua scelta, ratificata dal consiglio di amministrazione presieduto da John Elkann, segna un'importante era per il colosso dell'auto, ponendo l'attenzione su una leadership italiana in un momento cruciale per l'industria automobilistica globale.

TORINO, 28 MAGGIO 2025 – Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. A sancire la nomina è stato il comitato del consiglio di amministrazione presieduto da John Elkann, che ha scelto il manager italiano per guidare il gruppo automobilistico globale nel post-Tavares. Classe 1973, napoletano di origine, Filosa è attualmente Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer del gruppo. La sua carriera nel mondo dell’auto è iniziata nel 1999 in Fiat e si è sviluppata attraverso ruoli chiave in FCA e Stellantis, fino a diventare CEO del brand Jeep e successivamente uno dei protagonisti del rilancio del gruppo in America Latina... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Il “napoletano” Antonio Filosa nuovo CEO di Stellantis: una guida italiana per il colosso dell’auto

