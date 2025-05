Il murale preso di mira I vandali non si fermano ancora sfregiato Che Guevara

Il murale dedicato a Che Guevara, situato in piazza La Malfa davanti al centro commerciale Gallery del Borgo San Rocco, continua a essere bersaglio di atti vandalici. A meno di un mese dalla prima imbrattatura, il mosaico mostra segni di ulteriore degrado, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto per l’arte pubblica nella comunità . La situazione sembra lontana dalla risoluzione pacifica.

Neanche un mese fa la prima ipotesi di vandalismo e ora, il mosaico che raffigura Che Guevara, appare ulteriormente danneggiato. Non regna di certo la pace in piazza La Malfa davanti al centro commerciale Gallery del Borgo San Rocco. In aprile era la parte con il ritratto del rivoluzionario cubano ad essere stata distaccata ma, da ieri, un altro ampio settore dello stesso mosaico è stato preso di mira così le piastrelle giacciono rotte a terra in piccoli pezzi. Continuano quindi gli sfregi, forse di carattere politico, a quest’opera realizzata nel 2011 da una collaborazione tra l’Accademia Belle arti di Ravenna e la Escuela de Arte de Trinidad di Cuba il tutto ad aggravare il degrado che da tempo interessa questa piazza... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il murale preso di mira. I vandali non si fermano, ancora sfregiato Che Guevara

Cosa riportano altre fonti

Il murale preso di mira. I vandali non si fermano, ancora sfregiato Che Guevara. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il murale preso di mira. I vandali non si fermano, ancora sfregiato Che Guevara - Neanche un mese fa la prima ipotesi di vandalismo e ora, il mosaico che raffigura Che Guevara, appare ulteriormente danneggiato. Non regna di certo la pace in piazza La Malfa davanti al centro commerc ... 🔗ilrestodelcarlino.it scrive

Ripulito il murale artistico finito nel mirino dei vandali - L'opera muraria era finita nei mesi scorsi nel mirino dei vandali, che purtroppo non avevano esitato a ... L'opera in stile New Liberty I lavori di pulizia, recupero e trattamento dei dipinti murali ... 🔗Secondo primalamartesana.it

Il murale dello street artist contro i vandali - La proposta è di quelle ambiziose: risolvere una volta per tutte la situazione del parchetto di via Gallarana a Monza, ancora preso ... vandalo Del resto immediatamente l’artista era intervenuto anche ... 🔗primamonza.it scrive

Vandali in azione a Pegazzano, preso di mira il ponte ciclopedonale