Il movente nella chiavetta Usb di Chiara? Cosa c' era | materiale inquietante

Due mesi prima della tragica scomparsa, Chiara Poggi aveva salvato sulla sua chiavetta USB materiali inquietanti trovati durante ricerche su Internet, che potrebbero rivelare il vero movente dietro il suo omicidio. Le nuove indagini e i dettagli pubblicati da Oggi cercano di fare luce su questo mistero ancora irrisolto.

Chiara Poggi, circa due mesi prima di essere uccisa, il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco, aveva fatto delle inquietanti ricerche su Internet e le aveva salvate sulla sua chiavetta Usb. Il settimanale Oggi in edicola da domani ne fornisce dettagli che, riletti anche alla luce delle nuove indagini, potrebbero aiutare a individuare il movente del delitto. Forse legato a qualcosa che la 26enne, laureata in Economia e dipendente in un'azienda milanese, aveva scoperto, un segreto indicibile.  Chiara, per il cui delitto è stato condannato l'allora fidanzato Alberto Stasi mentre siindaga per omicidio in concorso su Andrea Sempio, amico del fratello, di solito navigava su siti di giornali femminili e le interessavano argomenti vari.