Il mistero della sfera di Buga in Colombia | oggetto alieno opera d’arte o inganno?

Nel cuore della Colombia, la sfera di Buga ha catturato l'attenzione di scienziati, ufologi e curiosi, sollevando interrogativi su origine e significato. Questo intrigante oggetto metallico, rinvenuto vicino a Guadalajara de Buga, ha suscitato un acceso dibattito: è un'opera d'arte, un misterioso artefatto alieno o un inganno? Scopriamo i dettagli di questo affascinante caso che ha rapidamente conquistato i media e l'immaginazione collettiva.

Nel cuore della Colombia, nei pressi della cittadina di Guadalajara de Buga, è stata rinvenuta una misteriosa sfera metallica che ha acceso il dibattito tra scienziati, ufologi e semplici curiosi. L'oggetto, ribattezzato "la sfera di Buga", è diventato in poche settimane un vero fenomeno mediatico, alimentando teorie, ipotesi e un alone di mistero che richiama i grandi enigmi della storia dell'ufologia. Il ritrovamento e le prime analisi. La vicenda ha inizio il 2 marzo 2025, quando alcuni residenti riferiscono di aver visto una sfera metallica, grande come un pallone da calcio (circa 50 cm di diametro), sorvolare la zona con movimenti irregolari e senza produrre alcun rumore, per poi precipitare al suolo dopo aver colpito una linea elettrica...