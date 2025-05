Il ministro degli Esteri tedesco incontra Rubio a Washington

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha incontrato a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio. Durante l'incontro sono stati trattati temi cruciali come la guerra in Ucraina, il conflitto nella Striscia di Gaza, le relazioni con la NATO e le questioni sui dazi. Questo incontro sottolinea l'importanza della cooperazione transatlantica in un contesto geopolitico complesso.

Washington, 28 mag. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ricevuto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, a Washington. Sul tavolo temi come la guerra in Ucraina e nella Striscia di Gaza, le relazioni con la Nato e i dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ministro degli Esteri tedesco incontra Rubio a Washington

Il ministro Gideon Sa'ar collega l'incitamento antisemita all'attentato a Washington - Il ministro Gideon Sa'ar collega l'incitamento antisemita all'attentato a Washington, evidenziando un filo diretto tra retoriche antisemite e azioni violente. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, Lavrov: «Proposto a Kiev nuovi colloqui il 2 giugno a Istanbul». Berlino annuncia 5 miliardi di aiuti militari; All’ombra di Merz, il nuovo ministro degli Esteri tedesco cerca di emergere; Tutte le svolte di Merz su Ucraina e Israele; Meloni sente Leone XIV, Vaticano disponibile a ospitare negoziati. Zelensky: Sì a colloqui diretti - Rubio: ci aspettiamo a giorni le condizioni di Mosca. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il ministro degli Esteri tedesco incontra Rubio a Washington - Washington, 28 mag. (askanews) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ricevuto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, a Washington. Sul tavolo temi come la guerra in Ucraina e n ... 🔗Lo riporta askanews.it

UCRAINA: Lavrov critica Merz per commenti su attacchi lungo raggio in Russia - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Ucraina: 13,00 - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che le osservazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz sug ... 🔗Da msn.com

Nato, Rutte incontra tedesco Wadephul scelto agli Esteri da Merz - Milano, 30 apr. (askanews) - Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte incontra Johann Wadephul ... scorsi è stato indicato come Ministro degli Esteri della Germania nel governo guidato ... 🔗Segnala notizie.tiscali.it

Netanyahu non riceve ministro Esteri tedesco che incontra ong critiche con Israele