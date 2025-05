Il Milan va al Max | contatti per arrivare all'accordo con Allegri la situazione

Il Milan intensifica i contatti per raggiungere un accordo con Massimiliano Allegri, delineando una situazione in evoluzione. Nel frattempo, Vincenzo Italiano è vicino al rinnovo del contratto con il Bologna, segnando la conclusione di una settimana di trattative e facendo sfumare le speranze di un suo approdo in rossonero. Gli sviluppi promettono di ridefinire gli scenari della panchina milanista.

Tutto secondo copione: Vincenzo Italiano sta per rinnovare il suo contratto con il Bologna al termine di una settimana di trattative. Sfuma così... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

