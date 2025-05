Il Milan preme per Allegri | le cifre in ballo poi l’annuncio dell’agente

Il Milan intensifica la sua pressione su Allegri, con cifre e dettagli pronti a definire il futuro dell’allenatore toscano, già in piena trattativa con il Napoli. Le ore più calde del calciomercato di Serie A vedono i grandi club muoversi con decisione, alimentando un clima di suspence e attesa.

I rossoneri hanno alzato il pressing sull’allenatore toscano che ha già una base d’accordo col Napoli per il dopo-Conte, intanto ha parlato il suo procuratore Sono ore caldissime per le panchine delle big di Serie A. I nomi principali, così come ovviamente le società coinvolte, sono sostanzialmente tre: Conte, Allegri e Gasperini associati a NapoliJuventus, Milan e Roma. Ed è tutto (o quasi) intrecciato. Da una parte il tecnico salentino sembrava diretto verso l’addio, con il naturale effetto domino del suo approdo in bianconero con Allegri già in chiusura per De Laurentiis. Il Milan in questo caso avrebbe avuto tra le sue alternative Gasperini, molto avanti con la Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan preme per Allegri: le cifre in ballo, poi l’annuncio dell’agente

